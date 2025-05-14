العراق يتوج بلقبي "أفضل فريق" و"روح قتالية" في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتايكواندو للناشئين إنجازًا رياضيًا غير مسبوق بحصوله على جائزة لقبي "أفضل فريق" و"أفضل روح قتالية" خلال مشاركته في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين، التي أقيمت في مدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025.

وقال المنسق الإعلامي للبطولة أحمد الغراوي، لوكالة لشفق نيوز، إن الفريق العراقي قدم أداءً استثنائيًا على مدار أيام البطولة، حيث تميز لاعبوه بعروض قتالية عالية المستوى، وأظهروا عزيمة وانضباطًا كبيرين في جميع مواجهاتهم، مما أهلهم للحصول على إشادة واسعة من اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للتايكواندو.

وأضاف الغراوي أن التتويج جاء نتيجة للروح القتالية العالية التي تحلى بها اللاعبون في المنافسات، مشيرًا إلى أن مشاركتهم لم تقتصر على تحقيق النتائج فقط، بل تجسدت أيضًا في التزامهم بالأخلاق الرياضية والاحترام المتبادل مع خصومهم، وهو ما كان محل تقدير من الجميع.

وأكد الغراوي أن هذا الإنجاز يُعد محطة تاريخية مهمة للتايكواندو العراقي، ويعكس قدرة العراق على المنافسة بقوة في أكبر المحافل الدولية، خاصة في فئة الناشئين التي تمثل قاعدة المستقبل الرياضي للبلاد.

من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو، الأستاذ محمود عباس، عن امتنانه لجميع أعضاء الوفد المشارك، بمن فيهم نائب رئيس الاتحاد سليم عثمان، وعضو الاتحاد الإداري المحنك حسن الحمداني، والمدربين نبيل قاسم وياسر عقيل، الذين بذلوا جهودًا كبيرة في رفع مستوى اللاعبين وقيادتهم لتحقيق هذا الإنجاز.