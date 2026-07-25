العراق يتوج بطلاً للبطولة العربية لخماسي كرة القدم للرواد

شفق نيوز- كركوك

اختتمت محافظة كركوك، مساء السبت، منافسات البطولة العربية لخماسي كرة القدم للرواد، التي استضافتها قاعة شباب كركوك المغلقة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة منتخبات العراق وفلسطين والأردن وسوريا.

وتوج منتخب رواد العراق بلقب البطولة بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على نظيره الأردني بنتيجة (7-1)، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية.

وفي ختام البطولة، جرت مراسم تتويج أصحاب المراكز الأولى، حيث تسلم منتخب العراق كأس البطولة، فيما نال المنتخب الأردني كأس الوصيف، إلى جانب توزيع دروع الشكر والتقدير على الجهات والأشخاص الذين أسهموا في إنجاح الحدث.

كما شهد الحفل تكريم مدير شباب ورياضة كركوك، عدي عواد، تقديراً لدعمه في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية.

وقال عواد، لوكالة شفق نيوز، إن استضافة كركوك للبطولة تمثل رسالة تؤكد قدرة المحافظة على تنظيم واستضافة البطولات الرياضية العربية بمستوى يليق بتاريخها الرياضي.

وأضاف أن البطولة أسهمت في تعزيز أواصر التواصل بين الرياضيين الرواد من الدول العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وترسيخ الروح الرياضية.

وأكد أن مديرية شباب ورياضة كركوك ستواصل دعم الأنشطة والبطولات الرياضية بمختلف الألعاب والفئات العمرية، والعمل على استضافة المزيد من الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة الرياضية وتعزيز حضور المحافظة على المستويين المحلي والعربي.