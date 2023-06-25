العراق يتوج ببطولة أرمينيا للسيارات والدراجات النارية (صور)

شفق نيوز / توج المنتخب العراقي للسيارات والدراجات النارية بالمركز الأول في بطولة أرمينيا الدولية للدراجات النارية لفئة "دراك ريس".

وقال أمين سر الاتحاد، ورئيس الوفد، قتيبة الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حصد المركز الأول من خلال ثلاثة مشاركين في بطولة أرمينيا الدولية للدراجات النارية، فئة (دراك ريس)"، مبينا أن "المتسابق سعد حميد كاظم، أحرز المركز الأول، وتلاه المتسابق علي باسم، بالمركز الثاني، ثم المتسابق فهد ضيغم كطامي، بالمركز الثالث".

وأضاف الطائي، أن "المشاركة العراقية في بطوله السيارات فئة (الفور ويل) شهدت تحقيق منتخب العراق على المركز الثاني"، لافتاً إلى أن "العراق شارك بعشرة متسابقين بواقع ستة دراجين، وأربعة متسابقين للسيارات".

وخلص أمين سر الاتحاد العراقي للعبة، إلى القول إن "البطولة شهدت تنافساً كبيراً بين المتسابقين المشاركين، كما شهدت حضور سفير العراق لدى أرمينيا، الذي تابع المنافسات".