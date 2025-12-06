العراق يتوج بالمركز الأول في بطولة بوذيب الدولية للفروسية

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، مساء اليوم السبت، تتويج الفارس العراقي فالح الدليمي بالمركز الأول في بطولة بوذيب الدولية للفروسية لفئة النجمتين، والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد قدّم الدليمي أداءً مميزاً خلال منافسات البطولة، حيث أظهر مهارة عالية في التحكم بالخيل واجتياز المراحل بزمن ممتاز، مما أهّله لاعتلاء صدارة الترتيب.

وأكد الدليمي في تصريح عقب التتويج أن الفوز يمثل دافعاً مهماً للاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة ورفع اسم العراق في المحافل الدولية، موجّها شكره للقائمين على رياضة الفروسية والداعمين الذين أسهموا في هذا الإنجاز.

وتعد بطولة بوذيب واحدة من أبرز البطولات الإقليمية في رياضة الفروسية، لما تتمتع به من تنظيم رفيع ومشاركة نخبة من أفضل الفرسان على المستويات كافة.