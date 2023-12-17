العراق يتوج بالمركز الاول عربيا بـ"الجوجيتسو والكوراش"

شفق نيوز/ توج المنتخب العراقي بالجوجيتسو والكوراش بالمركز الأول في البطولة العربية التاسعة بالجوجيتسو والسامبو والكوراش التي أقيمت في لبنان للفترة 15 - 20 من هذا الشهر، على أن تقيم المنتخبات معسكرات تدريبية مشتركة من يوم 18 لغاية 20 وتعتبر ضمن البطولة.

وقال مخلص حسن رئيس الاتحاد العراقي باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق حقق المركز الاول فرقيا بالجوجيتسو، وكانت نتائج الجوجيتسو كالآتي: المركز الأول كاتا زوجي / مهند حسن ومحمود ياسين، محمد نجاح وزن 60 كغم ذهبية وضاح جاسم فضية، 66 كغم حسين قاسم فضية 73 كغم حسين رعد برونزية، 81 كغم أنور الخطيب برونزية، 90 كغم سجاد فلاح برونزية، ومحمد الجواد كاظم برونزية، 100 كغم مجتبى احمد فضية، فوق 100 كغم علي عبد الوهاب ذهبية".

وأضاف حسن؛ "كما حقق العراق المركز الاول بالسامبو وكانت النتائج 58 كغم محمد نجاح ذهبية وضاح جاسم فضية، 64 كغم ذهبية حسين قاسم، 71 كغم برونزية حسين رعد، 79 كغم حسن نوري برونزية وسام الأمي برونزية، 88 كغم سجاد فلاح برونزية، 98 كغم مجتبى احمد ذهبية".

وتابع؛ أن "في فعالية الكومبات جاء ثانيا بعد أن حصل على ذهبية بوزن الثقيل اللاعب مجتبى احمد، وعلي عبد الوهاب فضية".