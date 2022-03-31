العراق يتوج اولاً في بطولة العرب للمصارعة للناشئين والشباب بـ36 وساماً ملوناً

شفق نيوز/ تحصل العراق على 36 وساما ملوناً في ختام بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين والشباب والتي أقيمت في السعودية.

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة باتصال هاتفي من السعودية لوكالة شفق نيوز، إن العراق توج أولاً في البطولة بحصوله على 36 وساماً ملوناً من مجموع 40 وساماً توزعت على الاوسمة الذهبية 19 وساماً بينما مجموع الاوسمة الفضية 14 وساماً ومجموع الاوسمة البرونزية 4 اوسمة.

واضاف ان منافسات الشباب لفعالية المصارعة الرومانية اسفرت عن حصول العراق على :

5 اوسمة ذهبية

3 اوسمة فضية

2 اوسمة برونزية

اما في فعالية المصارعة الحرة للشباب فقد حصل العراق على :

5 اوسمة ذهبية

4 اوسمة فضية

برونز لايوجد

واضاف اما في فعالية المصارعة الرومانية للناشئين فقد حصل العراق على :

5 اوسمة ذهبية

3 اوسمة فضية

1 وسام برونزي

وفي فعالية المصارعة الحرة للناشئين حصل العراق على :

4 اوسمة ذهبية

4 اوسمة فضية

1 وسام برونزي