العراق يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء إيران

شفق نيوز/ أثبتت الفحوصات التي أجراها الملاك الطبي، إصابة لاعب المنتخب العراقي والشرطة محمد قاسم بتمزق في العضلة الرباعية الأمامية للقدم اليسرى، ما يستدعي خضوعه لراحة سلبية قد تستغرقُ ثلاثة أسابيع.

وبهذا سيكون محمد خارج حسابات بيتروفيتش في لقاء إيران على الاقل ضمن منافسات تصفيات كاس العالم.

وقال المعالج الطبي عبد الرحمن جابر، إن اللاعب كان قد شعر ببعض الآلام في الفخذ الأيمن للقدم اليسرى، وأثبتت الفحوصات بعد ذلك تعرضه الى تمزقٍ من الدرجة الثانية يستدعي اراحته سلبياً لمدةِ ثلاثة أسابيع.

وأضاف، ان اللاعب سيخضع الى برنامج تأهيلي بعد انقضاء المدة السلبية من أجل العودة واللحاق بمباريات الفريق في الدوري الممتاز .

وبهذا سيكون بعيدا عن تشكيلة المنتخب في لقاء ايران يوم 27 الحالي ولبنان في الاول من شباط المقبل وعن مباراة ناديه لعدة ادوار .

يشار إلى ان اللاعب تحامل على إصابته من أجل المشاركة مع الفريق في المباراة الماضية أمام الزوراء من أجل الاستمرارِ في الصدارة .