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العراق يتلقى خسارة من إيران ويتعقد طريقه لكأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-27T16:25:46+0000
العراق يتلقى خسارة من إيران ويتعقد طريقه لكأس العالم

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أمام مضيفه الإيراني بهدف دون مقابل في منافسات الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وضيّف ملعب آزادي في العاصمة الايرانية طهران، المباراة التي انتهت بهدف سجله اللاعب الإيراني مهدي طارمي مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49 بخطأ دفاعي من احمد ابراهيم.

ونزل المنتخب العراقي بتشكيلة تألفت من: فهد طالب لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وحسن رائد وميثم جبار وفرانس بطرس للدفاع، وسعد عبد الأمير ومحمد علي عبود وانير العماري وبشار رسن واحمد فرحان للوسط، وايمن حسين للهجوم.

وبهذه الخسارة، يتعقد المشهد أكثر أمام المنتخب العراقي الذي يحتل المركز الخامس برصيد خمس نقاط، بينما تصدر إيران المجموعة برصيد 19 نقطة.

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