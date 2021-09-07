العراق يتلقى خسارة قاسية من إيران في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز / مني المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، بخسارة قاسية امام نظيره الايراني بنتيجة 3- 0 في ثاني مبارياته ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" والتي جرت في استاذ خليفة الدولي بقطر .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب ايران بهدف دون رد لمنتخبنا الوطني، وجاء هدف ايران الاول في الدقيقة الثانية عن طريق لاعب منتخب ايران جاهانباخش ، وكانت السيطرة واضحة للمنتخب الايراني بشكل مطلق على مجريات الشوط الاول امام تراجع لاعبي المنتخب العراقي.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء المنتخب العراقي بعد اجراء عدة تغييرات وتعزيز الجانب الهجومي بزج اللاعب مهند علي، وعلى الرغم من الضغط واتاحة الفرص للاعبينا لفترة قصيرة الا انهم لم يتمكنوا من تسجيل هدف التعديل، وبعد عودة السيطرة الايرانية على ارجاء الملعب وفي الدقيقة 71 من كرة مرتدة وبسبب سوء التغطية الدفاعية سجل لاعب المنتخب الايراني مهدي طارمي هدف الاطمئنان الثاني لايران وقبل نهاية اللقاء سجل منتخب ايران الهدف الثالث عن طريق علي جولزادة .

وتألفت تشكيلة المنتخب العراقي من : فهد طالب - علي فائز - احمد ابراهيم- ضرغام اسماعيل-شيركو كريم- صفاء هادي - امجد عطوان - امير العماري - بشار رسن - همام طارق - ايمن حسين . وكان العراق قد اقتنص نقطة ثمينة من منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الأولى للتصفيات التي أقيمت الخميس في العاصمة سيئول .