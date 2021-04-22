العراق يتقدم بطلب لاستضافة بطولة العرب بكرة اليد

شفق نيوز/ قدّم الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، طلباً لاستضافة البطولة الحادية عشر للعبة لفئة الناشئين.

وبحسب الطلب الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاتحاد العربي لكرة اليد، أبلغ الدول الأعضاء فيما إذا كانت ترغب باستضافة البطولة الحادية عشر لمنتخبات الناشئين لكرة اليد، والتي من المؤمل أن تقام خلال الفترة 1 – 8 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وتعهد الاتحاد العراقي بتوفير متطلبات إنجاح البطولة كافة، مشيرا الى ان المباريات ستقام في إقليم كردستان.

وكان العراق قد استضاف مباريات البطولة الثالثة عام 1989 وحصل على المركز الثاني فيها.