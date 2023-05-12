العراق يتفوق على أبطال العالم ويحرز ذهبية آسيا

شفق نيوز / أحرز الرباع العراقي، علي عمار يسر (وزن 109 كغم)، يوم الجمعة، الميدالية الذهبية، بفعالية الخطف بعد رفع 178 كغم في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "الوسام تحقق للعراق بعد تفوقه بذلك على بطل العالم الأوزبكي، رسلان نورودينوف، الذي تربع على البطولة لأكثر من عشر سنوات".

وأضاف مزعل، أن "الرباع علي عمار يسر، وزن 109 كغم، أحرز ذهبية آسيا بفعالية الخطف، بعد أن رفع 178 كغم في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس، متفوقا بذلك على نورودينوف".

وأشار إلى أن "البطولة كانت قوية جداً ولاسيما في وزن 109 كغم، والذي استطاع علي عمار يسر، من خطف الوسام الذهبي من بين خمسة من أبطال العالم، بالرغم من كونه أصغر لاعب في مجموعته".