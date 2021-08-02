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العراق يتفق مع برشلونة على تطوير المواهب الكروية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-02T18:10:46+0000
العراق يتفق مع برشلونة على تطوير المواهب الكروية

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الاثنين، عن إبرام الوزارة اتفاقا مع نادي برشلونة الاسباني للاشرف على تطوير قدرات الفئات العمرية في كرة القدم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الاتفاق مع إدارة نادي برشلونة من قبل وزارة الشباب والرياضة بشخص الكابتن عدنان درجال والهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة المتمثلة بأياد بنيان، تقرر تطوير الفئات العمرية وفق اسلوب المدرسة الأوروبية لكرة القدم".

وبين ان "الهدف من ذلك هو بناء جيل قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية في اقوى المحافل العالمية لاسيما وان العراق ولاد للمواهب الكروية".

يشار الى ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان، غادرا الى اسبانيا واتفقا مع المدرب الهولندي ديك ادفوكات لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم حيث تم توقيع العقد هناك.

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