العراق يتفق مع الهند على مباراة ودية في "الفيفا دي"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيأة التطبيعية التحاد الكرة العراقي أياد بنيان، يوم الاربعاء، عن اتفاق مع الجانب الهندي لاجراء لقاء ودي بين المنتخبين.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة الودية ستقام في الامارات خلال تواجد المنتخب في معسكره التدريبي في الامارات العربية".

وبين ان "المنتخب سيقيم معسكره التدريبي خلال الفيفا دي ، في اذار المقبل وسيخوض لقاءه الودي على هامش المعسكر نهاية الشهر المقبل".

واضاف ان "كاتنيتش طلب تأمين اكثر من لقاء خلال فترة التوقف"، مشيرا الى انه "فتح عدد من المنتخبات القوية للحصول على موافقة منتخب او منتخبين لخوض اللقاءات المقبلة".

وكان منتخب العراق استضاف منتخب الكويت في لقاء ودي في ملعب جذع النخلة في البصرة وتغلب عليه بهدفين لهدف.