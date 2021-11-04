العراق يتغلب على كمبوديا في اول لقاء آسيوي بالغولف

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس، منافسات بطولة آسيا بالغولف في دولة الامارات بمشاركة آسيوية واسعة بضمنها المنتخب العراقي .

وقال امين سر اتحاد الغولف ورئيس الوفد العراقي وصفي الكناني لوكالة شفق نيوز، إن 40 دولة من مختلف انحاء القارة الصفراء شاركوا في البطولة، مشيراً إلى أن القرعة اوقعت منتخبنا العراقي في مجموعه ضمت ايران وكمبوديا ولبنان .

وأضاف الكناني ، إن لاعبين اثنين يمثلان منتخب العراق في البطولة هما عامر راضي ونمير النعيمي، وقد تم اعدادهما بشكل جيد قبل انطلاق البطولة .

وبحسب الكناني، فقد شهد اليوم الاول من انطلاق البطولة في الصباح الباكر من هذا اليوم فوز لاعب المنتخب الوطني نمير النعيمي على منافسه الكمبودي بعد ان قدم مستوى جيد رغم حرارة الجو والرطوبة في الامارات واستمرار المنافسات لمدة طويلة.