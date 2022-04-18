العراق يتغلب على ايطاليا وفرنسا ويتوج بالوسام الذهبي في مبارزة المعاقين

شفق نيوز/ حصل منتخب العراق لمبارزة المعاقين على الوسام ذهبي "سلاح الشيش مبارزة فرقياً"، بعد فوزه على المنتخب الايطالي في دور الاربعة بنتيجة 45-36.

وقال المنسق الاعلامي هشام السلمان لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي للمعاقين تغلب على المنتخب الفرنسي ( 45 - 41) وحصل على أول وسام ذهبي للعراق على المستوى الفرقي في تاريخ المبارزة البارالمبية العراقية.

وأضاف أن المشاركة العراقية جاءت في بطولة كأس العالم للمعاقين الجارية حالياً بالبرازيل بحصيلتها النهائية بوسام ذهبي بسلاح الشيش للاعب عمار هادي وأيضاً وسام فضي في فعالية السيف العربي ووسام برونزي للاعب زين العابدين غيلان بفعالية سلاح الشيش، كما حصل العراق على الوسام الذهبي بفعالية الفرقي هذا اليوم.

وأشار إلى أن العراق شارك بستة لاعبين في بطولة كأس العالم بمشاركة 38 دولة حيث اقيمت بطولة كأس العالم بالبرازيل بعد ان انطلقت هناك يوم الرابع عشر من شهر نيسان وتختتم رسمياً في السابع عشر منه.