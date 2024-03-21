بشق الأنفس.. العراق يتغلب على الفلبين بهدف وحيد

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي فوزا بشق الأنفس على نظيره الفلبيني بهدف واحد دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 - كأس آسيا 2027.

وانطلقت المباراة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب البصرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وسط سيطرة مطلقة للمنتخب العراقي لكن من دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 84 ليتمكن مهند علي من تسجيل هدف التقدم للمنتخب العراقي.

وأنذر حكم اللقاء مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في الدقيقة 88 لاعتراضه على القرارات التحكيمية.

ويلاقي منتخب العراق نظيره الفلبيني بمواجهة الإياب في الـ26 من الشهر الجاري على ملعب ريزال التذكاري في العاصمة الفلبينية مانيلا.

واعتلى المنتخب العراقي بعد لقاء اليوم صدارة المجموعة السادسة "F" للتصفيات الآسيوية المزدوجة، بعدما رفع رصيده لـ9 نقاط إثر ثلاث انتصارات متتاليين في أول جولتين على إندونيسيا وفيتنام واليوم على الفلبين.