العراق يتعرض لضربة قبل يوم من مواجهة إيران المصيرية

شفق نيوز/ أظهرت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا نتيجة فحص إيجابية للاعب سعد ناطق، وبالتالي سيدخل ضمن إجراءات الحجر الصحي لمدة سبعة أيام وغيابه عن مواجهة إيران يوم غد الخميس.

ومع نتيجة اللاعب الايجابية أصبح ناطق رابع لاعب الى جانبِ كل من ياسر قاسم ومناف يونس وأمجد عطوان، وبات غيابهم مؤكداً عن مباراة إيران.

كما أظهرت الفحوصات الطبية الـ PCR نتيجة فحص سلبية للاعبِ مهند جعاز، وبالتالي إمكانية مشاركته في تدريباتِ اليوم مع لاعبي المنتخب الوطني.

كما ظهرت نتائج فحص الـ PCR سلبية لكل من (أمير العماري وفرانس ضياء وعلي الحمادي وزيدان إقبال)،

وبالتالي يسمح لهم بالتواجدِ مع وفد المنتخب الوطنيّ وإمكانية اشتراكهم اليوم في آخر وحدةٍ تدريبية ستكون على ملعبِ آزادي اليوم الأربعاء قبل مواجهةِ الغد الخميس أمام منتخب إيران في الساعة السادسة بتوقيت إيران، الخامسة والنصف بتوقيت بغداد،