العراق يتعاقد مع مدرب إيطالي للإشراف على منتخبات الفئات العمرية بكرة الطائرة

شفق نيوز/ وقّع الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، اليوم الاثنين، عقداً تدريبياً مع المدرب الايطالي فيشينزو ناتشي يتولى بموجبه تدريب منتخبات الفئات العمرية باللعبة.

ورحّب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بالمدرب الايطالي، وإتحاد اللعبة آملاً لهم التوفيق بعملهم المقبل مع الكرة الطائرة العراقية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد حمودي ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ملزمة بتقديم الدعم للاتحادات الوطنية من خلال إبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية الأجنبية، وبالتالي يتوجب على الاتحادات إستثمار تلك الكفاءات في تطوير الملاكات التدريبية الوطنية"، مشدداً على "أهمية الاهتمام بالفئات العمرية التي تعد حجر الأساس في صناعة منتخبات وطنية قادرة على تحقيق الانجازات في المشاركات الخارجية المقبلة".

وأشار حمودي الى ان "اللجنة الأولمبية ستتابع وتراقب أداء ونتائج المدربين المنتدبين لمنتخباتنا الوطنية"، واعداً بـ"زيارات ميدانية سيجريها للوحدات التدريبية للمنتخبات لجميع الاتحادات الرياضية".

وأوضح ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كانت أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات".

وتمنّى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على إتحاد الكرة الطائرة ان "يجري نزهات مسائية رمضانية للمدرب الإيطالي خلال شهر رمضان، في أيامه الأولى بالعاصمة بغداد".

من جانبه ثمّن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل العبادي، دعم وتعاون رئيس اللجنة الأولمبية مبدياً إرتياحه في ان ترعى اللجنة الأولمبية هذه الخطوة التي ستشكل إضافة مطلوبة لرياضة الكرة الطائرة في العراق لاسيما وان المدرب الايطالي سيكون مديراً فنياً لمنتخبات الفئات العمرية للشباب والناشئين".

وأعرب المدرب الايطالي فيشينزو ناتشي عن سعادته بعمله الجديد في العراق واعداً بتقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية للفئات العمرية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج والاداء، في المشاركات والمستحقات الخارجية المقبلة التي تنتظر منتخبات الكرة الطائرة.