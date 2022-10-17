العراق يتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق لتدريب "أسود الرافدين"

شفق نيوز/ كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، يوم الاثنين، ان وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أتم اتفاقه مع المدرب الإسباني خوان رامون لوبيز كارو لقيادة المنتخب العراقي للمرحلة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان درجال اتفق مع المدرب الإسباني على الحضور الى بغداد لتدريب المنتخب العراقي، واي مكان يرغبه اتحاد الكرة.

واشار الى ان المدرب سيكون حاضرا في بغداد لتقديمه لوسائل الإعلام.

خوان رامون لوبيز كارو، ويعرف أيضاً باسم لوبيز كارو من هو مدرب كرة قدم إسباني، وقد درب أندية الدرجة الأولى الإسبانية مثل ريال مدريد ونادي ليفانتي، ودرب منتخب إسبانيا تحت 21 سنة ثم عمل مستشاراً فنيا للاتحاد السعودي عام 2012 وفي يناير 2013 أصبح مدرباً للمنتخب السعودي الأول خلفاً للهولندي فرانك ريكارد الذي أقيل من منصبه.