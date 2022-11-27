العراق يتعاقد مع شركة فرنسية لتنظيم خليجي 25

شفق نيوز/ أبرم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عقدا مع شركة "لوريال" الفرنسية لإدارة وتنظيم خليجي 25 في البصرة.

وفق بيان صدر عن الاتحاد، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد وقع رئيسه عدنان درجال العقد مع مدير الشركة "كريستوس بالاكيس"، بحضور وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة احمد المبرقع ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان، وأعضاء الاتحاد غانم عريبي وفراس بحر العلوم ومحمد ناصر، وممثل اتحاد كأس الخليج العربي فيصل إسماعيل مالك .

ويسعى الاتحاد من وراء التعاقد مع شركة لوريال، بحسب البيان، إلى إظهار خليجي 25 بصورةٍ مميزةٍ تعكس براعة العراقيين في تضييف هذا الحدث الكبير، والقدرة الفائقة على استقبال المنتخبات الشقيقة بطريقةٍ رائعةٍ وترحابٍ كبيرٍ، مع التأكيد على أن تكون بطولة خليجي 25 ناجحة من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية.

من جانبها قالت وزارة الشباب والرياضة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العقد وقع برعاية وزيرها أحمد المبرقع، وهو عقد بين الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وشركة لوريال للإدارة الدولية .

ويعد هذا التوقيع، وفق بيان الوزارة، خطوة هامة في سبيل استكمال كافة مستلزمات إقامة البطولة في البصرة مطلع السنة المقبلة، حيث ستقوم الشركة وفقا لبنود هذا العقد بتنظيم فعاليات البطولة وجميع التفاصيل المتعلقة بها وفقا للمواصفات الدولية المرعية في تنظيم البطولات المماثلة بهدف اظهارها بأفضل صورة تليق بالعراق والبصرة والجمهور العراقي.

وفي وقت سابق، عدت اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج 25 المقرر انطلاقها في محافظة البصرة جنوبي العراق، في السادس من كانون الثاني المقبل، البطولة أنها ستكون نسخة مصغرة من كأس العالم.