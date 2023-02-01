العراق يتعاقد مع التونسي "خنفير" لبناء سلة مستقبلية

شفق نيوز/ تعاقد الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، مع مدرب تونسي لقيادة كافة الفئات العمرية تحت 16 و 18 سنة .

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، "تم، اليوم، التعاقد رسميا مع المدرب التونسي ماهر خنفير لقيادة منتخبات العراق تحت 16 و 18 سنة"، مبينا ان الهدف من التعاقد هو لبناء جيل يرفد سلة المنتخب الوطني .

واضاف ان اتحاد السلة يعمل للمستقبل، وانه ادخل بطولة الفئات العمرية كمنافسات مصاحبة بالدوري العراقي الممتاز.

واشار الى ان عمل خنفير سيشمل أيضا البحث عن اللاعبين المواهب ضمن مواصفات لاعب السلة المثالي، من اجل تهيئته وبناءه وزجه بعد تأهيله للمنتخبات والاندية .

وثمن العميدي، دور اللجنة الاولمبية العراقية ورئيسها رعد حمودي بتبنيها التعاقد مع المدرب وتحملها تكاليف المدرب التونسي بغية تطوير اللعبة .

يذكر الى ان المدرب ماهر خنفير قاد فريق نادي الشرطة لكرة السلة سنوات طويلة وحصل معه على المركز الثاني بعد نادي النفط .

وأمس الثلاثاء، وصل المدرب التونسي ماهر خنفير، إلى العاصمة بغداد تمهيداً للتوقيع على استلام ملف الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية لكرة السلة.