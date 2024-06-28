العراق يتعادل مع ألبانيا في بطولة غرب آسيا للشباب

شفق نيوز/ تعادل منتخب شباب العراق، مع نظيره الألباني بهدف واحد لكل منهما، يوم الجمعة، في ثاني مبارياته ببطولة الديار العربية "غرب آسيا" لمنتخبات الشباب تحت سن 19 عاماً المقامة أحداثها في مدينة الطائف السعودية.

المباراة التي جرت على ملعب نادي عكاظ، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق في الدقيقة 60 عن طريق حسين فاهم ، وتمكن منتخب البانيا من تعديل النتيجة عن طريق فلافيو سليماني في الدقيقة 70 .

وشهد اللقاء طرد حكم اللقاء لاعب منتخب البانيا جورجي جاكو في الدقيقة 48 للعبه الخطر ضد لاعب منتخب شباب العراق ليكمل منتخب البانيا اللقاء بعشرة لاعبين .

وتعادل منتخب شباب العراق لكرة القدم مع نظيره الأردني من دون أهداف، يوم الأربعاء الماضي،

‎ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

‎وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثانٍ في المجموعات إلى الدور الثاني.