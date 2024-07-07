العراق يتعادل مع سوريا والسعودية تتغلب على الأردن في بطولة "زون الشام والخليج"

شفق نيوز/ تعادل منتخبا العراق وسوريا، في حين تغلب منتخب السعودية على الاردن اليوم الاحد، ضمن مباريات البطولة العربية (زون الشام والخليج) الجارية احداثها في محافظة النجف.

وتعادل المنتخب العراقي مع منتخب سوريا بنتيجة 27 - 27 هدفاً.

وفاز المنتخب السعودي على منتخب الاردن بنتيجة 41 - 21 هدفاً.

وكان المنتخب السعودي حقق الفوز على نظيره العراقي، مساء امس السبت، بنتيجة 44-26 هدفاً في ثالث مواجهاته ضمن منافسات البطولة، وحقق الفوز، بمباراته الاولى على الاردن بنتيجة 40-2 وخسر في الثانية أمام المنتخب البحريني بنتيجة 35- 18 هدفاً ، ضمن منافسات البطولة العربية الأولى "زون الشام والخليج".

وتقام المباريات في قاعة السلام التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة النجف، بمشاركة منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، والأردن، وسوريا.