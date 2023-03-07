العراق يتعادل مع سوريا بالوقت القاتل في نهائيات كأس شباب اسيا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي الى ربع النهائي بتعادله مع منتخب سوريا في الوقت القاتل ضمن نهائيات كأس شباب اسيا.

وتعادل منتخب شباب العراق مع منتخب سوريا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في نهائيات كأس شباب اسيا دون 20 عاماً الجارية في اوزبكستان للعام 2023 ليتاهل للمرحلة الثانية بعد تعادل اوزبكستان واندونيسيا .

وجاء هدف منتخب العراق في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب حيدر عبد الكريم، حيث عادل سوريا بالنتيجة في وقت بدل الضائع بالدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب زكريا رمضان، واضاع شباب العراق جملة من الفرص السهلة سيما في الشوط الثاني .

وجرت المباراة في ملعب لوكوموتيف بالعاصمة الاوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الاولى لنهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً.

وتلقى شباب قطر اليوم خسارة قاسية أمام أستراليا ضمن منافسات المجموعة الثانية بنتيجة 1-9 وتعد الخسارة الأقسى للكرة القطرية على مستوى الشباب.