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العراق يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الصين

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-10T13:30:42+0000
العراق يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الصين

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، تطلعها لتوقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الصين، بما يخدم الرياضيين العراقيين.

جاء ذلك خلال إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي بمكتبه صباح يوم الخميس، السفير الصيني لدى العراق السفير تشانغ تاو.

وأعرب السفير تاو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "سعادته لمناسبة إعادة انتخاب حمودي رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لدورة أولمبية جديدة تمتد أربعة أعوام مقبلة"، مقدماً تهانيه الرسمية لـ"حمودي والمكتب التنفيذي الجديد".

وأكد الدبلوماسي الصيني، دعمه الكامل لـ"الرياضيين العراقيين واستعداد بلاده التام لاستضافتهم في الفترة المقبلة وتقديم المساعدات لهم، فضلاً عن تدريب الملاكات الإدارية والفنية، الأمر الذي سيعود بالنفع على تطور الرياضة العراقية في المستقبل القريب".

من جانبه، قال حمودي، إن "جمهورية الصين تمتلك تأريخاً رياضياً متميزاً، وأن الأولمبية العراقية تتطلع بالتأكيد لتوقيع إتفاقية تعاون رياضي بين البلدين بما يخدم الرياضيين العراقيين".

ودعا حمودي، السفير الصيني، إلى "تسهيل تواصل الملاكات الادارية والفنية الرياضية الصينية مع نظيراتها في العراق من خلال الاطلاع على الواقع الرياضي هناك، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الصينيون في هذا المجال".

وأكد "دعم اللجنة الأولمبية لإنجاح استضافة جمهورية الصين الشعبية لدورة الألعاب الشتوية في العاصمة بكين خلال المدة من الرابع ولغاية العشرين من شهر كانون الثاني من العام المقبل".

ووفقا للبيان، رافق السفير الصيني في زيارته مدير القسم السياسي في السفارة تشين شي والمترجم جيشيانغ يو، كما حضر اللقاء أيضا هيثم عبد الحميد مدير العلاقات الخارجية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

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