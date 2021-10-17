العراق يتصدر مجموعته في نهائيات بطولة تحدي المهارات لشابات كرة السلة

شفق نيوز / تصدر المنتخب العراقي لكرة السلة لتحدي المهارات الأساسية للنساء تحت سن 16 عاماً، وذلك بعد فوزه على المنتخب التونسي يوم الأحد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "رغم تعثر الفريق أمام منتخب بورتوريكو، إلا أن النقاط وضعت المنتخب في المركز الأول في مجموعته التي تضم منتخبات (بورتوريكو - تونس - إسبانيا - العراق)".

وأضاف العميدي، أن "خطة الاتحاد اعتمدت على مشاركة لاعبات في أعمار 13 إلى 14 عاماً أي أقل بكثير من الخصم المنافس وذلك لبناء جيل جديد لكرة السلة النسوية"، لافتا إلى أن "بهذه النتيجه قد كسب الاتحاد العراقي لكرة السلة منتخباً نسوياً ونتيجة جيدة".

يشار إلى أن نتيجه المباراة الثالثة أمام المنتخب الإسباني ستعلن بعد غد الثلاثاء.