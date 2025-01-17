العراق يتصدر اليوم الأول من بطولة دولية لالتقاط "الأوتاد"

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة العقبة الأردنية، يوم الجمعة، منافسات بطولة العقبة الشاطئية الدولية لالتقاط الأوتاد، بمشاركة 35 فارساً يمثلون 7 دول هي العراق، ألمانيا، باكستان، الكويت، مصر، وجنوب أفريقيا بالاضافة للبلد المنظم الأردن.

وشهد اليوم الأول من البطولة تألقاً لافتاً لفرسان المنتخب العراقي، حيث نجحوا في تحقيق المركز الأول على الصعيد الفرقي، أما على مستوى المنافسات الفردية فقد حقق الفارس أسامة لواء المركز الثالث.

وتستمر البطولة التي تتضمن مسابقات متنوعة للرمح والسيف والمعلقات لمدة ثلاثة أيام، وسط أجواء حماسية تعكس روح التنافس والتميز.

يذكر أن الاتحاد العراقي للفروسية، أقام بطولة (سومر) لجمال الخيول بداية الشهر الحالي والتي أقامها إتحاد اللعبة بميدانه في الجادرية بالعاصمة بغداد .