العراق يتصدر البطولة العربية للبليارد والسنوكر في الاسكندرية

شفق نيوز - الإسكندرية

أحرز المنتخب العراقي للبليارد والسنوكر، المركز الأول في البطولة العربية التي أقيمت بمدينة العلمين بمحافظة الإسكندرية في جمهورية مصر، بعد تحقيقه ثمانية أوسمة بواقع خمس ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين.

وشارك في البطولة أكثر من 15 دولة عربية، وشهدت منافسات قوية في الفئات الفردية والزوجية للبليارد والسنوكر.

وبرز من لاعبي المنتخب العراقي كل من فراس كامل، وعلي جليل، ومحمد قصي الذين قدموا أداءً مميزاً مكنهم من حصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية، ليحسم العراق صدارة الترتيب العام بجدارة.

يذكر أن البطولة جرت خلال الفترة من 15 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط تنظيم مميز وحضور جماهيري لافت.