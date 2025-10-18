العراق يتسيد منافسات بطولة العرب لفعالية الكاتا بالجودو في أربيل

شفق نيوز- أربيل

شهد اليوم الأول من منافسات فعالية "الكاتا" لكافة الفئات العمرية، ندية وإثارة كبيرتين بين اللاعبين المشاركين، وتقدم عراقي واضح في منافسات بطولة الأندية والمنتخبات العربية للجودو، التي تستضيفها محافظة أربيل وتستمر حتى السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات عربية هي: العراق، ليبيا، تونس، مصر، سوريا، الأردن، قطر، والجزائر.

وسجلت نتائج اليوم الأول في فعاليات الكاتا، أولاً، فئة تحت 21 سنة فعالية ناكي نوكاتا (ذكور) حيث جاء في المركز الأول، منتخب العراق علي معن الهر، علي محمد الخفاجي، أما المركز الثاني: نادي مصافي الوسط، العراق شاهين خوشهير، أيمن نجم الدين، وفي المركز الثالث، نادي ديالى العراق، مصطفى العميدي، مصطفى الكيلاني.

وفي فعالية ناكي نوكاتا (مختلط)، جاء في المركز الأول، منتخب سوريا ساندرا عبيد، رائد الرهوان، وفي المركز الثاني، نادي مصافي الوسط هيفاء صلاح، سوما هه نكاو، أما المركز الثالث، فجاء نادي النفط، رتاج وليد، باقر ثائر.

أما فعالية جونو كاتا، فقد كان المركز الأول، من نصيب نادي مصافي الوسط علي حسين، حسين زهير، وفي فعالية كاتا مي نوكاتا، فقد كان المركز الأول، لنادي مصافي الوسط العراق علي محمد، عبد الرحمن عبد الحكيم، وفي المركز الثاني، نادي الاتحاد البصري أحمد الأسدي، عبدالله الحمداني.

وفي فئة فوق 21 سنة، فعالية نوكاتا (رجال)، فقد جاء في المركز الأول، منتخب العراق عبد الصبور صالح، عبد الشكور صالح، وفي المركز الثاني، أكاديمية الفرسان الرياضية من ليبيا محمد عبد الناصر، ياسر الخضر، أما في المركز الثالث، نادي نيشتمان رفيق رفيق، زياد عبد الرحمن نادي مصافي الوسط العراق، إبراهيم كاكه، مصطفى عبد الجبار.

وفي فعالية كتامي نوكاتا (رجال)، فقد حل في المركز الأول، منتخب العراق مرتضى الملي، نائل البهادلي، وفي المركز الثاني. نادي مصافي الوسط دآرين كردي، آدم صالح، وفي المركز الثالث، حصده نادي الجنوب العراق، وليد التميمي، رياض الكاظم.

في حين شهدت فعالية كتامي نوكاتا (نساء) نيل المركز الأول، منتخب العراق هناء رزاق، بشرى المالكي، كما شهدت فعالية جونو كاتا (رجال)، المركز الأول من نصيب منتخب العراق، أراس حسن، عبد الشكور صالح.

وفي فعالية الكاتا (مختلط)، فقد كان المركز الأول، لنادي الشرطة كاظم سلمان، هناء رزاق، وفي فعالية كيمي نوكاتا، فقد حل في المركز الأول منتخب العراق حسين مطروط، نائل البهادري، وفي المركز الثاني، هيوا كاكه، عبد الله دلشاد، وفي المركز الثالث نادي مصافي الوسط صباح مطروط، عبد الرحمن العيساوي.

وشهدت المنافسات حضور عدد من الشخصيات الرياضية والعربية، منهم رئيس الاتحاد العراقي للعبة عدي الربيعي، ونعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، ومحمد صالح نائب رئيس الاتحاد السوري، وقائممقام قضاء شقلاوة كروان كريم خان، إلى جانب حضور ممثلة رئيس الوزراء الدكتورة هويدا العتبي.

هذا وتتواصل منافسات البطولة العربية اليوم السبت، مع انطلاق فعاليات فئة الناشئين، وسط توقعات بنزالات مثيرة بين المنتخبات المشاركة.