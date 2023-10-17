العراق يتسيد بطولة العرب للقوس والسهم بسبعة أوسمة ملونة

شفق نيوز/ تسيد منتخب العراق جدول اوسمة المنتخبات المشاركة في منافسات البطولة العربية بالقوس والسهم الجارية احداثها في العاصمة السعودية الرياض، برصيد سبعة اوسمة ملونة بواقع أربعة ذهبيات، ووسام فضي، ووسامين نحاسيين.

وقال رئيس اتحاد اللعبة سعد المشهداني بتصريح بعثه لوكالة شفق نيوز ان لاعبة منتخب العراق بفعالية القوس المركب “فاطمة سعد” أحرزت الوسام الذهبي في سباق 50 م، كما حصدت اللاعبة ذاتها الوسام الذهبي في منافسات الفردي العام بعد تفوقها على لاعبة من منتخب الإمارات في المباراة النهائية.

وأضاف، أن منتخب العراق المؤلف من اللاعبات: نبراس حميد محمد، وزينب عصام احسان، وفاطمة سعد محمود، أحرز الوسام الذهبي في منافسات الفرقي بفعالية القوس المركب بعد تفوقه على المنتخب الاماراتي في اللقاء النهائي، موضحا أن ثنائي المنتخب العراقي بفعالية القوس المركب المكون من “اسحق إبراهيم” و”فاطمة سعد” حصدا الوسام الذهبي في منافسات الزوجي عقب تفوقهما على ثنائي المنتخب الاماراتي في المباراة الختامية، بينما ذهب الوسام النحاسي لثنائي منتخب مصر.

وأشار رئيس اتحاد اللعبة الى ان منتخب الرجال المؤلف من اللاعبين: اسحق ابراهيم محمد ، ووليد حميد شكحان ، وعبد الله فيصل محسن، ومحمد محسن اسعد، احرز الوسام الفضي في منافسات الفرقي بفعالية القوس المركب، مبينا ان اللاعب محمد محسن حقق الوسام النحاسي في منافسات الفردي بفعالية القوس المركب، فيما أحرزت اللاعبة رند سعد محمود الوسام النحاسي في منافسات الفردي بالقوس المحدب.

ويشارك في بطولة العرب 18 منتخبا هم العراق والسعودية وسوريا والاردن ومصر والكويت والبحرين وقطر واليمن والامارات وتونس والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر.