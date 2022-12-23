العراق يتسلم طلباً لترشيح حكام دوليين لقيادة خليجي 25

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، تسلم رسالة من الاتحاد الخليجي لترشيح طاقم تحكيم عراقي يكون ضمن حكام خليجي 25.

وقال عضو الاتحاد، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الخليجي طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم ترشيح حكام دوليين عراقيين من نخبة حكام آسيا، ليكونوا ضمن الحكام الذين سيقودون لقاءات بطولة خليجي 25 المقرر إطلاقها مطلع العام المقبل".

وأضاف لفتة، أن "الاتحاد كلف الدكتور نجاح رحيم رئيس لجنة الحكام، لتسمية الحكام الذين سيكونوا ضمن قائمة نخبة حكام خليجي 25".

وأوضح أن "الاختيار سيكون ضمن مواصفات على مستوى عال، وأن يجيد الحكام استخدام تقنية الفار"، مشيراً إلى أن "أغلب حكام العراق يستحقون المهمة وبإمكانهم إدارة أقوى المباريات مهما كانت مستوياتها لما يمتلكونه من خبرة جيدة في إدارة المباريات".

وتشارك 8 منتخبات في خليجي 25 المقررة في البصرة، يوم 6 من شهر كانون الثاني 2023، وهي العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن.