سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-07T06:58:40+0000
العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الأربعاء عن تسلمها دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو المزمع انطلاق فعالياتها في حزيران 2021.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن القائم بالاعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق لدى طوكيو ضبيان شمام الزبيدي، استقبل بتاريخ 2021/4/5، إيجيما كيوشي وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، في مقر السفارة، وتسلم منه رسالة خطية، تضمنت دعوة العراق للمشاركة الفاعلة في أولمبياد طوكيو، الذي ستنطلق فعالياته في 2021/6/23. 

وأشارت الرسالة إلى أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة اللاعبين المشاركين في الأولمبياد، وفقا للبيان.

واشارت الوزارة الى ان اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة، وإعادة الاعمار ودور الشركات اليابانية في ذلك.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك للإعداد لورشة عمل اقتصادية بين الأطراف ذات العلاقة في البلدين الصديقين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية في العراق .

related

لجنة الانضباط تصدر قرارات عقابية بحق نادي اربيل بينها غرامة مالية

Date: 2020-03-08 13:33:09
لجنة الانضباط تصدر قرارات عقابية بحق نادي اربيل بينها غرامة مالية

ثلاثة تعادلات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز

Date: 2021-02-23 13:34:50
ثلاثة تعادلات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز

العراق يفوز على هونغ كونغ بثنائية نظيفة بتصفيات كأس العالم

Date: 2019-10-10 20:51:30
العراق يفوز على هونغ كونغ بثنائية نظيفة بتصفيات كأس العالم

العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

Date: 2021-01-10 06:31:13
العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

البارالمبية العراقية في وضع "حرج" واستعدادها لطوكيو لم يكن بـ"مستوى الطموح"

Date: 2021-03-17 09:35:24
البارالمبية العراقية في وضع "حرج" واستعدادها لطوكيو لم يكن بـ"مستوى الطموح"

ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

Date: 2020-12-04 09:32:06
ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

Date: 2020-11-21 08:54:26
التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

ملاكمة العراق تضمن وساماً ببطولة آسيا

Date: 2019-11-14 12:57:20
ملاكمة العراق تضمن وساماً ببطولة آسيا