العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الأربعاء عن تسلمها دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو المزمع انطلاق فعالياتها في حزيران 2021.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن القائم بالاعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق لدى طوكيو ضبيان شمام الزبيدي، استقبل بتاريخ 2021/4/5، إيجيما كيوشي وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، في مقر السفارة، وتسلم منه رسالة خطية، تضمنت دعوة العراق للمشاركة الفاعلة في أولمبياد طوكيو، الذي ستنطلق فعالياته في 2021/6/23.

وأشارت الرسالة إلى أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة اللاعبين المشاركين في الأولمبياد، وفقا للبيان.

واشارت الوزارة الى ان اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة، وإعادة الاعمار ودور الشركات اليابانية في ذلك.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك للإعداد لورشة عمل اقتصادية بين الأطراف ذات العلاقة في البلدين الصديقين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية في العراق .