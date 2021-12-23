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العراق يتسلح بموهبة "الشياطين الحمر" في مواجهة إيران

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-23T20:27:23+0000
العراق يتسلح بموهبة "الشياطين الحمر" في مواجهة إيران

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن لاعب مانشستر يونايتد، إقبال زيدان، سيكون ضمن تشكيلة المنتخب الوطني في لقاء إيران.

وقال عضو اتحاد الكرة، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "بتروفيتش على تواصل مباشر مع عدد من اللاعبين المحترفين لتوجيههم، وأن زيدان إقبال سيكون ضمن قائمة المنتخب الوطني في التصفيات إلى جانب عدد من الأسماء".

وأضاف الموسوي، أن "المدرب بيتروفيتش يحتاج الى مساعدين للتنقل في الملاعب ومتابعة اللاعبين واكتشافهم من الدوري الممتاز".

ولفت إلى أن "عقد بتروفيتش ينتهي مع نهاية السنة الحالية"، مبينا أن "هناك اسماء مدربين عملوا في أندية أسماؤهم مطروحة لاختيار اثنين لمهمة الكادر المساعد".

وختم الموسوي، حديثه بالقول إن "احتياج بيتروفيتش للكادر المساعد جاء بناء لرغبته، وسيعلن عن اسم المدربين المساعدين المقبلين قريبا جدا".

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