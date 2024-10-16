العراق يتراجع في تصنيف "فيفا" بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مركزاً واحداً في التصنيف الدولي ليحتل المركز (56) بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وحافظ اليابان على المركز 16 عالمياً وجاء منتخب ايران بالمركز 19 عالمياً وكوريا الجنوبية بالمركز 23 عالميا.

هذا وحافظ الأرجنتين على المركز الأول عالمياً، وفرنسا بالمركز الثاني، ثم إسبانيا بالمركز الثالث.