العراق يتذيل القائمة.. فيفا ينشر الترتيب النهائي لمنتخبات المونديال

شفق نيوز- متابعة

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة بالترتيب، أما بالنسبة للفرق التي خرجت من المنافسة في نفس المرحلة، فيتم تحديد مركزها وفقًا للمعايير التالية:

- إجمالي عدد النقاط من المباريات عبر جميع المراحل (المباريات التي تنتهي بركلات الترجيح تُعتبر تعادلاً)

- فارق الأهداف في المباريات عبر جميع المراحل

- عدد الأهداف المسجلة في المباريات عبر جميع المراحل

- إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بعد تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنهم يتشاركون نفس الترتيب النهائي.

وجاء الترتيب النهائي على النحو التالي:

1- إسبانيا

2- الأرجنتين

3- إنجلترا

4- فرنسا

5- النرويج

6- بلجيكا

7- المغرب

8- سويسرا

9- المكسيك

10- كولومبيا

11- البرازيل

12- أمريكا

13- البرتغال

14- كندا

15- مصر

16- باراجواي

17- هولندا

18- ألمانيا

19- كوت ديفوار

20- كرواتيا

21- اليابان

22- أستراليا

23- الكونغو الديمقراطية

24- غانا

25- الإكوادور

25- جنوب إفريقيا

27- السويد

28- النمسا

29- البوسنة والهرسك

30- الجزائر

31- السنغال

32- كاب فيردي

33- إيران

34- كوريا الجنوبية

35- تركيا

36- إسكتلندا

37- أوروجواي

38- السعودية

39- التشيك

40- نيوزيلندا

41- قطر

42- كوراساو

43- بنما

44- الأردن

45- هايتي

46- أوزبكستان

47- تونس

48- العراق

وأسدل الستار على بطولة كأس العالم 2026، التي انتهت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين (1-0)، مساء أمس الأول الأحد، في المباراة النهائية التي امتدت إلى شوطين إضافيين.

وأقيمت بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.