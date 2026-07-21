العراق يتذيل القائمة.. فيفا ينشر الترتيب النهائي لمنتخبات المونديال
شفق نيوز- متابعة
نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة بالترتيب، أما بالنسبة للفرق التي خرجت من المنافسة في نفس المرحلة، فيتم تحديد مركزها وفقًا للمعايير التالية:
- إجمالي عدد النقاط من المباريات عبر جميع المراحل (المباريات التي تنتهي بركلات الترجيح تُعتبر تعادلاً)
- فارق الأهداف في المباريات عبر جميع المراحل
- عدد الأهداف المسجلة في المباريات عبر جميع المراحل
- إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بعد تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنهم يتشاركون نفس الترتيب النهائي.
وجاء الترتيب النهائي على النحو التالي:
1- إسبانيا
2- الأرجنتين
3- إنجلترا
4- فرنسا
5- النرويج
6- بلجيكا
7- المغرب
8- سويسرا
9- المكسيك
10- كولومبيا
11- البرازيل
12- أمريكا
13- البرتغال
14- كندا
15- مصر
16- باراجواي
17- هولندا
18- ألمانيا
19- كوت ديفوار
20- كرواتيا
21- اليابان
22- أستراليا
23- الكونغو الديمقراطية
24- غانا
25- الإكوادور
25- جنوب إفريقيا
27- السويد
28- النمسا
29- البوسنة والهرسك
30- الجزائر
31- السنغال
32- كاب فيردي
33- إيران
34- كوريا الجنوبية
35- تركيا
36- إسكتلندا
37- أوروجواي
38- السعودية
39- التشيك
40- نيوزيلندا
41- قطر
42- كوراساو
43- بنما
44- الأردن
45- هايتي
46- أوزبكستان
47- تونس
48- العراق
وأسدل الستار على بطولة كأس العالم 2026، التي انتهت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين (1-0)، مساء أمس الأول الأحد، في المباراة النهائية التي امتدت إلى شوطين إضافيين.
وأقيمت بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.