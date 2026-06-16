العراق يتحول إلى مدرج مفتوح لمؤازرة أسود الرافدين

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

تحولت مقاهٍ وساحات عامة ومراكز ترفيهية في بغداد وأربيل وعدد من المحافظات العراقية، فجر الأربعاء، إلى مدرجات مفتوحة لمؤازرة المنتخب العراقي في مباراته ضمن منافسات كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري واسع رفع الأعلام وردد الهتافات دعماً لـ"أسود الرافدين".

ويخوض المنتخب العراقي مباراته أمام النرويج في مستهل مشواره ضمن المجموعة التاسعة من كأس العالم 2026، في ظهور مونديالي طال انتظاره بعد غياب استمر 40 عاماً منذ مشاركته الوحيدة السابقة في نسخة المكسيك عام 1986.

ولم تقتصر أجواء المؤازرة على أربيل وبغداد، إذ شهدت محافظات عراقية أخرى تجمعات مماثلة في المقاهي والساحات العامة، في وقت تحولت فيه مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة للتشجيع ونشر صور الجماهير ورسائل الدعم للاعبين.