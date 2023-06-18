العراق يتجاوز عمان ويضرب موعداً مع إيران في نهائي غرب آسيا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الاولمبي العراقي الى المباراة الختامية، بعد تحقيقه الفوز على نظيره العُماني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب المدينة الدولي ضمن دور نصف نهائي بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً.

وبنتيجة اليوم سيلتقي المنتخبان الاولمبيان العراقي والايراني في المباراة الختامية الثلاثاء المقبل.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العراقي هدفه في الدقيقة 53 من كرة ركنية ملعوبة من كابتن منتخب العراق كرار محمد ارتطمت بمدافع عمان ناصر الروايحي لتدخل مرمى عمان.