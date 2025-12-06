العراق يتجاوز السودان ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

تأهل المنتخب العراقي العراقي لكرة القدم، مساء السبت، الى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره السوداني 2-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر وتستمر حتى 18 كانون الأول الحالي .

وجرت المباراة على ملعب 974 المونديالي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم الافضلية الواضحة والفرص الأخطر التي صنعها المنتخب السوداني، اذ لعب الفريق باندفاع عالٍ وهدد مرمى المنتخب العراقي في اكثر من مناسبة .

وفي الشوط الثاني اجرى مدرب منتخب العراق ارنولد عدة تغييرات مثمرة ليسجل بدلاء المنتخب العراقي هدفين، حيث جاء الهدف الاول في توقيت مناسب عند الدقيقة 81 عن طريق البديل مهند علي الذي سدد الكرة بيسارية جميلة في شباك مرمى المنتخب السوداني، وفي الدقيقة 84 سجل العراق هدفه الثاني عن طريق البديل امجد عطوان.

وجرت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة التي تضم العراق والسودان والجزائر والبحرين .