العراق يبلغ "فيفا" عدم قدرته على السفر لخوض مباراة الملحق العالمي

شفق نيوز – بغداد

أبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم قدرة منتخب العراق على السفر لمدة قد تصل إلى شهر، نتيجة الأوضاع الراهنة والحرب الدائرة في المنطقة، وذلك لخوض مواجهة الملحق العالمي أمام الفائز من مباراة منتخبي بوليفيا وسورينام المقررة نهاية الشهر الحالي.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إنه من المؤمل أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقييم الوضع الحالي، والنظر في خيار تأجيل مباراة العراق في الملحق العالمي، أو ربما اتخاذ قرار آخر يتناسب مع الظروف الراهنة.

وأوضح أن "رئيس فيفا جياني إنفانتينو أبلغ رئيس الاتحاد العراقي بضرورة ترقب رسالة مهمة خلال الساعات القادمة لحسم هذا الملف، بما ينسجم مع الأوضاع المتوترة والحرب الدائرة في المنطقة".

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب العراق مع الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، المقررة يوم 31 من شهر آذار الحالي، على ملعب مونتيري في المكسيك.