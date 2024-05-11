العراق يبقي على خطى "شنيشل".. لا تغيير قبل أولمبياد باريس

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، انه لا ينوي تغيير مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، بآخر اجنبي او بمدرب الوطني خيسوس كاساس، ولا باضافة مستشار فني أجنبي ضمن الكادر قبل الدخول في منافسات دورة الألعاب الرياضية في باريس 2024 للمنتخبات الاولمبية تحت 23 سنة، موضحا أن كل مايتداول بهذا الشأن منذ مدة غير صحيح ولا أساس له.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لشفق نيوز، ان الاتحاد أؤكد للجمهور ان راضي هو من سيقود المنتخب ونستغرب من تداول الاخبار حول تغييره، لافتاً إلى أن الاتحاد تعاقد مع راضي شنيشل لثلاث سنوات وقد امضى منها سنة ونصف وتمكن خلالها بناء منتخب رصين ورغم عدم حضور اللاعبين البارزين الذين استدعاهم، لكنه تمكن من إيصال المنتخب إلى أولمبياد باريس .

واوضح ان الاتحاد العراقي واثق من قدرات المدرب راضي ومن أنه سيبني منتخبا ينافس في دورة الالعاب الاولمبية ولن يكون منتخب العراق مجرد رقماً سهلاً للمنتخبات المشاركة خلال المنافسات.

واشار الى ان اتحاد الكرة العراقي قرر أن يوفر المساحة الكافية وكل ما يحتاجه المدرب راضي بمهمته، من دعوة ابرز اللاعبين المحليين والمحترفين، إضافة لثلاث لاعبين من المنتخب الأول الذين يسمح استدعائهم فوق السن المحدد للاعبي الأولمبي فضلا عن تهيئة معسكرات ومباريات ودية دولية على مستوى عالٍ قبل الدخول في المنافسات الاولمبية .