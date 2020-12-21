العراق يبرم اتفاقية مع "اسباير" لتطوير كرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الاثنين، عن إبرام الوزير عدنان درجال اتفاقية مع أكاديمية "أسباير" القطرية بهدف التطوير المشترك والارتقاء بكرة القدم العراقية وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم توقيع الاتفاقية مع، مدير عام أكاديمية اسباير إيفان براڤو، ونائب مدير عام أكاديمية أسباير علي سالم عفيفة، وبحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم شامل كامل ممثل الاتحاد ، ونوار صادق مدير مكتب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".

وأوضحت ان "الاتفاقية تضمنت الكثير من الجوانب المهمة التي تتعلق بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها وعمل وتعاون الاتحادين العراقي والقطري".

وأكد الوزير درجال أن "الاتفاقية تركز على التعاون في أكثر من مجال فني وإداري للأندية والمنتخبات الوطنية وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم ، وتبادل الخبرات، بما في ذلك تطوير المدربين وتنمية المواهب الشابة والفئات العمرية، والاستفادة من التجارب الناجحة والمتعددة لكرة القدم القطرية في أكاديمية أسباير المعروفة بخبرتها واحترافية عملها".

وأضاف أن "الاتفاقية أولى الخطوات على طريق استثمار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين بما يرتقي بكرة القدم إلى آفاق أرحب وأسمى مستقبلاً، لتشتمل على مجالات أكثر سيكون لها الكثير من النتائج المثمرة على جميع الأصعدة، والتي بدورها ستعزز النجاح المستمر لكرة القدم في العراق وقطر على أن تشمل بقية الألعاب الفردية والجماعية مستقبلاً".

وتابع درجال "لقد حققنا خطوة مهمة على طريق استراتيجية تطوير كرة القدم العراقية وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم وتعزيز علاقته مع نظرائه من الاتحادات العربية ودخوله الاحترافية والنوعية في العمل".