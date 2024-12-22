العراق يبدأ رحلة مواصلة التربع على عرش الخليج وعينه على الكأس

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي نظيره اليمني باولى مواجهاته ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس خليجي 26 لكرة القدم التي انطلقت امس في دولة الكويت، وتستمر لغاية 3 كانون الثاني من العام المقبل.

وتقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح اليوم الأحد عند الساعة الـ5:25 مساءً.

وفي آخر لقاء جمع بين الفريقين حقق منتخب العراق فوزا كبيرا بنتيجة 5 أهداف نظيفة في الدور نصف النهائي من النسخة السابقة من البطولة.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني جاهز للقاء اليوم وهو يلاقي نظيره اليمني، لا سيما بعد أن استعد بشكل كامل لمواجهات بطولة خليجي 26 بتجمعين الأول في البصرة والثاني بالكويت رغم قصر مدتهما.

‏وأضاف الموسوي، أن مدرب المنتخب خيسوس كاساس ‏وضع خطة مناسبة لمواجهة اليوم وعالج غيابات بعض اللاعبين الذين تعذر حضورهم بسبب ارتباطهم بالأندية".

وأشار إلى أن ثقة الجهاز الفني عالية بكل اللاعبين لا سيما وأن العراق أصبح يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وكلهم يستحقون تمثيل المنتخب في أي بطولة يخوضونها، لذا نقاط اليوم مهمة جدا كبداية مع البطولة، مبيناً ان الهدف هو تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد في كل الموجهات التي يخوضها اللاعبون.

وستنقل المباراة على ، القناة الرياضية العراقية، قناة الكأس 1 ، قناة دبي الرياضية 1 ، قناة أبو ظبي الرياضية 1، قناة عُمان الرياضية ، قناة الكويت الرياضية ، قناة دبي الرياضية 1 ، قناة البحرين الرياضية.