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العراق يبحث الاستفادة من التجربة اليابانية في قطاعي الشباب والرياضة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-22T19:42:46+0000
العراق يبحث الاستفادة من التجربة اليابانية في قطاعي الشباب والرياضة

شفق نيوز / بحث وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، مع السفير الياباني لدى بغداد، سوزوكي كوتارو، يوم الأحد، آفاق التعاون الشبابي الرياضي وسبل الاستفادة من التجربة اليابانية في هذين المجالين.

جاء ذلك خلال استقبال درجال لكوتارو ، في مكتبه بمقر الوزارة في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تفعيل التعاون مابين البلدين بالشكل الذي يخدم قطاعي الشباب والرياضة.

وشدد درجال، وفقاً للبيان، على ضرورة "الاستفادة من التجربة اليابانية في هذين القطاعين المهمين، لاسيما أن اليابان حققت نجاحات كبيرة وفق أحدث التقنيات العالمية في تدريب وتأهيل الشباب".

وأشار الوزير العراقي، إلى أن "زيارة اليابان كان هدفها الاطلاع على البنى التحتية والمنشآت الرياضية اليابانية، والعمل الخاص الذي يعنى بالمجال الشبابي للإفادة من هذه التجربة".

وأوضح أن "رؤية الحكومة المركزية ووزارة الشباب تصب في مصلحة الشباب وهدفها الارتقاء به على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات المالية".

من جانبه، ثمن السفير الياباني، حفاوة استقبال الوزير، وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة العراقية، الذي أكد تقديم سفير اليابان "دعوة رسمية لدرجال لزيارة اليابان في أقرب وقت ممكن".

وبين السفير الياباني، أن "الهدف خلال المرحلة القادمة هو العمل سوية لغرض توطيد العلاقات في جميع المجالات خدمةً للبلدين الصديقين".

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