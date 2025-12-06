العراق وإيران يتقاسمان لقبي بطولة أندية غرب آسيا للمصارعة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، مساء اليوم السبت، تقاسم العراق وإيران لقبي بطولة أندية غرب آسيا بالمصارعة الحرة والرومانية.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية ورد لوكالة شفق نيوز فإن ذلك جاء في ختام البطولة على قاعة نادي الأعظمية الرياضي، وأقامها اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد العراقي للعبة، بحضور ممثل الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة نحو 130 لاعباً يمثلون 15 نادياً، واستمرت للفترة من 3 ولغاية 6 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه البطولة تعتبر هي الأولى التي يقيمها اتحاد غرب آسيا في العراق، وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة، والذي تمثل بحضور نيما صادقي الإيراني الجنسية مشرفاً عاماً، إلى جانب رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، كما أدار نزالات البطولة حكام دوليين من العراق وإيران والأردن.

وفي منافسات المصارعة الحرة توج نادي طهران الإيراني بالميدالية الذهبية، بإحرازه المركز الأول جامعاً 250 نقطة، وحصل نادي الديوان العراقي على الميدالية الفضية باحتلاله المركز الثاني برصيد 142 نقطة، فيما نال نادي الأعظمية الميدالية البرونزية برصيد 128 نقطة، باحتلاله المركز الثالث.

وفي منافسات المصارعة الرومانية تمكن نادي الثورة الكركوكي من إحراز الميدالية الذهبية بعد أن تربع على الصدارة برصيد 192 نقطة، وحصل نادي الكاظمية على الميدالية الفضية برصيد 150 نقطة، فيما نال الميدالية البرونزية نادي غاز الشمال برصيد 146 نقطة.