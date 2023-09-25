العراق وإسبانيا يتفقان على اقامة مباريات ودية ومعسكرات تدريبية

شفق نيوز/ اتفق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والسفير الاسباني لدى العراق، اليوم الاثنين، على خوض مباريات ودية بين منتخبي البلدين وإقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات العراقية، وفيما بيّن درجال أن السوداني يدعم تطبيع العلاقات الرياضية مع اسبانيا، ابدى السفير بتطور الكرة العراقية على يد مدرب من بلاده.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال استقبل السفيرَ الإسبانيّ في العراق بيدرو مارتينيث، في مقرّ الاتحاد بحُضور عضو الاتحاد غانم عريبي والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان، والمدير التنفيذيّ لرابطة دوري المحترفين العراقيّ ماتيو مونتافاني، ومدرب المنتخب الوطنيّ كاساس".

وأضاف البيان أن "الجانبين تبادلا آفاقَ التعاون المتبادل بين العراق وإسبانيا في دعم كرةِ القدم، ومدّ جسور التواصل بين البلدين من أجل تبادُل الخبرات وإقامة ورش العمل المختلفة الرامية إلى خدمةِ اللعبة بمختلف مجالاتها سواء التنظيميّة أو الفنية والإداريّة".

وأبدَى رئيسّ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم "سعادته بهذه الزيارةِ التي لها معاني عديدة تعزز العلاقاتَ وتسهم في نجاح مشاريع الاتحاد مع الجانبِ الإسباني، أهمها إقامةُ دوري المحترفين في الموسم المقبل، ومشروع الحلم".

وابدى درجال "شكره لدعمَ السفارة الإسبانيّة والسفير لإنجاح هذه المشاريع"، مؤكداً على "الثقةِ العالية التي يبديها الاتحادُ في المدرسةِ الإسبانيّة"، موضحاً إن "النجاحَ سيكون له انعكاسٌ كبيرٌ لتعزيز العلاقات الرياضيّة بين الطرفين".

وأكد درجال، أثناء اللقاء، بالسفير الإسباني: إن "رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني يدعم هذه المشاريعَ وبقوةٍ لنجاح الشراكة ودعم وتطوير الشباب العراقيّ في كل المجالات الثقافيّة والاقتصاديّة والعلمية، إضافةً إلى الرياضيّة.

واشاد درجال بـ"رابطةَ لا ليغا وحرصها على إنجاح المشروع"، مبينا ان "الجميع متواصلٌ في العمل، ويسابق الزمنَ من أجل إنجاح المهمة، إذ إننا وهم أمام تحدٍ كبير وثورةٍ حقيقية في مجال كرةِ القدم، وإن الرابطة تحمل رسالةً فحواها العملُ بجدٍ على تطوير لعبة كرة القدم في العراق".

واختتم رئيسُ الاتحاد عدنان درجال حديثه بـ"تقديم الشُكرِ والتقدير للدور الكبير للسفير الإسبانيّ في دعم المنتخباتِ من خلال إقامة المعسكرات التدريبيّة والمباريات الودية، وتقديم كل المساعدات التي تخدم مصلحةَ الكرة العراقيّة".

وتابع البيان أن "من المؤمل أن تشهدَ العاصمتين بغداد ومدريد زياراتٍ متبادلةً لاكتسابِ الخبرات وفتح علاقاتٍ مع الجانب الإسبانيّ في خوض عددٍ من المباريات الودية والمعسكرات التدريبيّة لمختلف المنتخبات، وستكون باكورة ورش العمل هي إقامة المؤتمر الطبيّ الذي سيعقد في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، وتشارك فيه مجموعةٌ من أطباء أندية الريال واتلتيكو مدريد وبنفيكا، وغيرها من الأندية المتقدمة في أوروبا من أجل اكتساب مزيدٍ من الخبرات".

من جهته، هنأ السفيرُ الإسبانيّ، في مستهل حديثه، المنتخبَ الوطنيّ بفوزه بلقب بطولة كأس ملك تايلاند.

وأضاف "نراقبُ عملَ الاتحاد الدوؤب الذي كانت بصماته واضحةً وسريعةً في إحداث تغييرٍ على رياضةِ كرة القدم، ونحن سعداء بأن تكون إسبانيا جزءاً من هذا التطور، حيث وجود المدرب وملاكه الإسباني، ونحن نقدر العراقَ بلداً وشعباً، وهو صديق مهم بالنسبة لنا، وتربطنا أواصر وعلاقات وطيدة مع العراق والدول العربية الصديقة".

وأضاف مارتينث "شراكةُ الاتحاد مع رابطةِ لا ليغا تعززُ العلاقاتَ العراقية الإسبانيّة، وتمنح مزيداً من الثقة في الشارع الرياضيّ داخلياً وخارجياً، وتعزز ثقةَ المواطن في مستقبل بلده".

وأوضح "شاهدت علامات الفخر والثناء لدى الجميع بعد نجاح العراق الباهر في خليجي 25، ليس للظفر باللقب فحسب، بل من جوانب إنسانية واجتماعيّة أخرى، فالرياضةُ لها تأثيرٌ في الحياة المُستقبليّة".