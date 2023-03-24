العراق أول منتخب يصل روسيا بعد اجتياح أوكرانيا وفرض العقوبات

شفق نيوز / ينهي المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، آخر وحداته التدريبة في بغداد، استعداداً للقاء نظيره الروسي ودياً، بعد غد الأحد.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيتوجه فور إنهاء تدريباته اليوم في الساعة 12 والنصف ظهراً إلى مطار بغداد الدولي، تمهيداً للمغادرة إلى روسيا"، مبيناً أن "موعد إقلاع الطائرة سيكون في الساعة الثالثة عصراً".

وأضاف الزاملي، أن "طائرة خاصة ستنقل وفد منتخب العراق إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، التي ستحتضن اللقاء المقرر بعد غد"، لافتاً إلى أن "المنتخب سيخوض آخر وحداته التدريبية غداً السبت في روسيا، قبل خوض اللقاء يوم الأحد".

يشار إلى أن العراق أول فريق يلعب في روسيا، بعد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبات على الكرة الروسية، نتيجة اجتياحه أوكرانيا في24 شباط/فبراير 2022.

وكان المنتخب الروسي لكرة القدم، قد تعادل أمام مضيفه المنتخب الإيراني ودياً أمس الخميس، بنتيجة 1-1.