"العراق أولاً".. إدارة القوة الجوية تقرر إبقاء لاعبيها مع المنتخب

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، الإبقاء على لاعبي فريقها الكروي مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "تماشيا مع المصلحة الوطنية للبلد".

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تقدر ظروف المنتخب الوطني كونه بامس الحاجة إلى لاعبينا، وعليه فإنها قررت الإبقاء عليهم بصفوف اسود الرافدين الذي يعسكر حاليا في مدينة البصرة".

وأضافت أنه "تم التواصل مع الهيئة التطبيعية قبل عدة أسابيع، طرح من خلاله موضوع لاعبينا وكيفية تواجدهم مع المنتخب الوطني وان لا يتعارض ذلك مع مباريات فريقنا في بطولة كأس العراق، وان تكون مصلحة النادي والمنتخب الوطني في ان واحد، لكن المستغرب في ذلك ان لجنة المسابقات فضلت مصلحتها على الجميع ولم تراع مصلحة نادي القوة الجوية".

ولفتت إدارة الصقور إلى أن "لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لا تقدر عمل الأندية التي تبذل جهدها من أجل توفير أموال وجلب لاعبين على مستوى عال الهدف منه هو المنافسة على جميع المسابقات المحلية وهو حق مشروع لنادينا لافراح جمهورنا العزيز كما هو حق لجميع الاندية".

وتابعت أن "لجنة المسابقات تتخذ قرارات غير مدروسة، ولم تفاتح نادينا ومنها جدول مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العراق الذي سيتأثر فريقنا بغياب عدة لاعبين فضلا عن الغيابات التي تعصف بالفريق".

من جانبه، قال رئيس نادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد إن "المصلحة الوطنية والمباريات الحساسة والهامة والمصيرية للمنتخب الوطني هي من جعلتنا نتخذ قرارا بتواجد لاعبينا مع أسود الرافدين"، مؤكدا ان "فريقنا قادر على تجاوز فريق زاخو كون جميع اللاعبين بمستوى واحد".

وشدد قائد القوة الجوية على "ضرورة مفاتحة الأندية في المستقبل من قبل لجنة المسابقات حتى يتم حل هذه التخبطات التي لاترتقي بعمل الهيئة التطبيعية".