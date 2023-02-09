العراق وصيفاً في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بتونس

شفق نيوز/ احرز المنتخب البارالمبي العراقي لالعاب القوى، يوم الخميس، المركز الثاني في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بجمعه 15وساماً ملوناً، فيما فاز المنتخب التونسي بلقب البطولة التي اختتمت في تونس بمشاركة 18 منتخباً آسيوياً وافريقياً واوروبياً.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية، رئيس اتحاد العاب القوى البارالمبي العراقي، مهدي باقر، لوكالة شفق نيوز، ان "حصيلة اليوم الثالث والأخير كانت سبعة اوسمة متنوعة ثلاثة منها ذهبية خطفها كل من عبد الستار سلمان في فعالية 400م لفئة t36، ونادر براهيم في فعالية 400م لفئة t46، وحسين حسن في فعالية رمي الرمح f57".

وأضاف "اما الاوسمة الفضية الثلاثة فقد كانت من نصيب علي مبارك في فعالية 400م لفئة t38، ومحمد فهد في فعالية 400م t11، ومحمد طالب في فعالية دفع الثقل لفئة f35".

وبين باقر أن "وساماً برونزياً وحيداً كان من نصيب ولدان نزار في فعالية رمي الرمح f41"، مضيفا "وبهذه الاوسمة اصبحت غلة العراق من الاوسمة 15 وساماً متنوعاً 8 ذهبية، و5 فضية، وبرونزيتين".