العراق وسوريا يبرمان اتفاق تعاون رياضي

شفق نيوز / أبرَم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، يوم الاثنين، اتفاق تعاونٍ رياضي مع نظيره السوريّ.

ووقع الاتفاق عن الجانبِ السوريّ نائب رئيس الاتحاد عبد الرحمن الخطيب، وحضر التوقيع عُضوة المكتب التنفيذيّ رشا طالب، والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان.

وتُفضي بنودُ الاتفاق إلى التبادُلِ المهنيّ والفنيّ بين الاتحادين، إلى جانبِ إجراءِ المُعسكرات التدريبيّة وإقامة ورش العمل بما يخدمُ الطرفين.

وسيتم وفق الاتفاق، إجراءِ مبارياتٍ دوليّةٍ بين منتخباتِ الفئاتِ المُختلفة، الوطنيّ والأولمبيّ والشباب وكرة الصالات والشاطئيّة والكرة النسويّة، بهدف الارتقاءِ بمُستوياتِ المُنتخباتِ الوطنيّة للعراق وسوريا.

وشهد الاتفاقُ، تبادلَ الهدايا التذكاريّة بين رئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم ونائبِ رئيس الاتحاد السوري.