العراق والأرجنتين.. الموعد والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

شفق نيوز/ تتواصل منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، حيث يلتقي، اليوم السبت، المنتخب العراقي تحت 23 عاما مع نظيره الأرجنتيني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية، إلى جانب المغرب وأوكرانيا.

وحقق "أسود الرافدين" بداية رائعة بالفوز على أوكرانيا 2-1، في المقابل، يسعى منتخب الأرجنتين لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

وتنطلق مباراة العراق ضد الأرجنتين في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.

وستذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1" القطرية، ويعلق عليها عامر الخوذيري، كما ستبثها قناة "الرابعة الرياضية" العراقية و"الرياضية" المغربية.

وسيرتدي المنتخب العراقي الأولمبيّ الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، فيما سيرتدي المنتخب الارجتيني زيه المعتاد بالأبيض والسمائي.

ويتطلع المنتخب العراقي إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً لحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي، قبل مواجهة المغرب في الجولة الأخيرة، فيما تلعب الأرجنتين ورقتها الأخيرة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية.